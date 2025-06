Juve Stabia si congratula con Donnarumma per la vittoria in Champions League

La Juve Stabia si unisce al coro di congratulazioni per Gianluigi Donnarumma, fresco vincitore della Champions League con il PSG. Questo trionfo non è solo un momento di gloria personale, ma rappresenta anche un legame profondo con le proprie radici. In un calcio che celebra le storie di successo, l'affetto della Stabia dimostra quanto sia importante il supporto delle squadre di base nel percorso di un grande campione. Un motivo in più per credere nei sogni!

Anche la Juve Stabia ha voluto rendere omaggio a Gianluigi Donnarumma, fresco vincitore della Champions League con il Paris Saint Germain. In una nota ufficiale, il club campano ha espresso tutto il proprio orgoglio per il successo del portiere, sottolineando il forte legame che lo unisce alla squadra gialloblù. «La S.S. Juve Stabia 1907 si congratula con Gianluigi Donnarumma – si legge nel comunicato – che dopo aver portato l'Italia sul tetto d'Europa si è ripetuto con il suo attuale club, il Paris Saint Germain, confermandosi ai livelli più alti del calcio europeo. Complimenti Gigio, che con orgoglio sventoli sia il tricolore italico sia il bicolore Gialloblù in ogni occasione, da grande tifoso della tua Juve Stabia.

