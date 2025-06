Juve ora caccia al direttore sportivo E Tudor può rimanere

La Juventus è pronta a scrivere un nuovo capitolo, con Igor Tudor sullo sfondo come possibile allenatore. Dopo il rifiuto di Conte, il club torinese si muove strategicamente per rinforzarsi e affrontare una Serie A sempre più competitiva. Con Comolli in direzione sportiva e Chiellini a supporto, la Juve punta a costruire un futuro solido. Riuscirà Tudor a riportare la squadra ai vertici? La tensione cresce!

Torino, 2 giugno 2025 – Scottata dal no di Antonio Conte, convinto da Aurelio De Laurentiis a restare a Napoli a suon di acquisti, - prima De Bruyne, poi si cercano Zhegrova, David e Beukema – ora la Juve prova a ripartire da Igor Tudor. Portata a termine la rivoluzione societaria con Damien Comolli nuovo dg e Giorgio Chellini nel nuovo ruolo di Director of football strategy, adesso è tempo di trovare un direttore sportivo e confermare l'attuale allenatore, che ha ottenuto un rinnovo automatico dopo il raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League. La Juve si prenderà un po' di tempo per riflettere e andrà al mondiale con Tudor e solo a luglio ci saranno certezze sulla stagione 20252026.

