Juve il Mondiale per Club può farti ricca | dalla partecipazione agli ottavi fino alla vittoria finale quanto incasserebbero i bianconeri Tutte le cifre

Il Mondiale per Club si avvicina e per la Juventus si prospettano incassi da capogiro! Dalla partecipazione agli ottavi fino alla vittoria finale, i bianconeri potrebbero triplicare le loro entrate. In un contesto in cui il calcio si trasforma sempre di più in un affare globale, ogni successo porta con sé opportunità economiche straordinarie. Scopri quanto potrebbe fruttare questa avventura! Chi dice che il calcio non sia anche un business?

Juve, il Mondiale per Club può farti ricca: dalla partecipazione agli ottavi fino alla vittoria finale, quanto incasserebbero i bianconeri. I dettagli. L’edizione odierna di Tuttosport ha dedicato ampio spazio al Mondiale per Club, competizione che prenderà il via a metà giugno e che vedrà la partecipazione della Juve e dell’ Inter come uniche due italiane. La sola partecipazione porterà nelle casse dei bianconeri 18-20 milioni di euro, una cifra che potrebbe crescere con il raggiungimento degli ottavi di finale fino a oltre 30 milioni di euro. Chi la spunterà invece sull’intera concorrenza arriverà a guadagnare oltre 100 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve, il Mondiale per Club può farti ricca: dalla partecipazione agli ottavi fino alla vittoria finale, quanto incasserebbero i bianconeri. Tutte le cifre

Leggi anche Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

