Juve doppio colpo giovane | ecco Bamballi e Makiobo

Un terzino e un centrale di difesa classe 2007: entrambi potranno giocare in Under 20 ma strizzeranno l’occhio alla Next Gen fin da subito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, doppio colpo giovane: ecco Bamballi e Makiobo

Leggi anche Lucca Juve, doppio colpo in attacco possibile! Il piano della dirigenza per arrivare al bomber dell’Udinese. Ultimissime - La Juventus lavora intensamente per rinforzare il proprio attacco, con un possibile doppio colpo in vista.

Calciomercato Juventus arrivano nuove conferme | i bianconeri studiano il super colpo dal top club! Gli ultimi aggiornamenti; Gyokeres Juventus, il sogno può diventare realtà: il piano dei bianconeri; Milite svela il sogno Napoli con Juve e Milan solo seconde scelte e due colpi stellari in arrivo; Mercato Inter il Bologna prepara l'assalto a Pio Esposito? Occhio al possibile doppio colpo dai nerazzurri!

Juventus, l’attacco cambia faccia: doppio colpo dallo United

Lo riporta calciomercato.it: La Juventus sta lavorando a costruire il proprio futuro ed in tal senso Giuntoli ha messo nel mirino un doppio rinforzo che arriva dal Manchester United. Andiamo a vedere le ultime notizie che ...

Juve, Paganini: 'In difesa si pensa di puntare al doppio colpo Tomori e Bertola'

Riporta it.blastingnews.com: Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Paganini ha riportato sul proprio account X l'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe la Juventus pronta al doppio colpo a gennaio per rinforzare ...

La priorità va ad Antonio Silva ma la Juve non esclude il doppio colpo

Segnala msn.com: Doppio colpo in difesa? Sarebbe paradossale, del resto, immaginare una Juve pronta a rinunciare a ... più probabile sia quello di un centrale giovane e raggiungibile verosimilmente con la formula ...