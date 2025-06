Juve dopo Comolli e Chiellini si cerca il ds | cresce il nome di Salihamidzic

La Juventus è in fermento: dopo i recenti addii di Comolli e Chiellini, il club bianconero è alla ricerca del nuovo direttore sportivo. Tra i nomi emergenti spicca quello di Salihamidzic, un profilo che potrebbe portare freschezza e competenza in un momento cruciale. Con la finestra di mercato straordinaria aperta, ogni scelta diventa fondamentale per affrontare la sfida del Mondiale per Club e rilanciare le ambizioni juventine. Chi sarà il prossimo a scrivere la storia

Juve, Salihamidzic possibile nuovo direttore sportivo? Dopo Comolli e Chiellini si cerca l’ultimo tassello della nuova dirigenza bianconera Ieri si è aperta ufficialmente la finestra di mercato straordinaria in vista del Mondiale per Club, ma la Juve affronta questa fase senza un direttore sportivo operativo, nel pieno di una rivoluzione dirigenziale. Nonostante ciò, si sono . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juve, dopo Comolli e Chiellini si cerca il ds: cresce il nome di Salihamidzic

Leggi anche Kalulu Juve, il difensore torna a parlare dopo la squalifica: «Non è il modo in cui volevo finire questa stagione» – FOTO - Pierre Kalulu, difensore della Juventus, rompe il silenzio dopo la squalifica di due giornate inflittagli dal Giudice Sportivo.

Su questo argomento da altre fonti

Vertice tra Elkann, Comolli e Chiellini: la Juve riparte da Yildiz. Tudor e Vlahovic i nodi; La Juve si affiderà a Comolli e Chiellini per provare a tornare grande; Caos Juve, Elkann caccia Giuntoli. Arrivano Comolli e Tognozzi, a Chiellini più poteri; Tudor, la telefonata di Elkann e l'incontro con Comolli. La nuova Juve e il ruolo di Chiellini. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tudor, la telefonata di Elkann e l'incontro con Comolli. La nuova Juve e il ruolo di Chiellini

Da msn.com: La rivoluzione bianconera prende piede: ufficiale il nuovo dg e pieni poteri all'ex leggenda ora in dirigenza. E il tecnico croato si rinsalda ...

Chiellini Juve, ufficiale il nuovo ruolo in bianconero dell’ex difensore! La precisazione del club dopo l’arrivo di Comolli: tutti i dettagli

Lo riporta juventusnews24.com: Chiellini Juve, ufficiale anche il nuovo ruolo del difensore in bianconero: tutte le dichiarazioni del nuovo Director of Football Strategy Con l’annuncio di Damien Comolli come nuovo direttore general ...

Juventus, come cambia il ruolo di Chiellini in società

Scrive calciostyle.it: Visualizzazioni: 0 Sono giorni di grandi cambiamenti in casa Juventus. Damien Comolli è il nuovo dg, mentre Chiellini è stato nominato Director of Football Strategy del club. Contestualmente alla pri ...