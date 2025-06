Juve che stoccata dall’interno | La società non ce lo ha permesso

La Juventus è nel caos e le parole di un azionista di minoranza fanno rumore: "La società non ci ha permesso di agire". In un contesto di cambiamenti radicali, il club bianconero si trova a un bivio cruciale. Con le voci di ristrutturazioni e strategie che si intrecciano, la domanda sorge spontanea: quale sarà il destino della Vecchia Signora? Un’analisi profonda è fondamentale per capire se i colori bianconeri torneranno a brillare.

La rivelazione di uno degli azionisti di minoranza più importanti del club bianconero che lancia accusa sul presente e futuro La Juventus è in pieno subbuglio per quello che sarà il proprio presente e ovviamente futuro. Stanno cambiando tantissime cose all'interno del club bianconero, in primis in società. Ieri è arrivata l'ufficialità dell'arrivo di Damien Comolli come nuovo direttore generale, oltre alla nomina di Giorgio Chiellini a ' Director of Football Strategy'. Lavoreranno tutti a stretto contatto, compreso l'ad Maurizio Scanavino che per ora rimane nonostante le tante voci che lo danno in partenza anche nei prossimi mesi.

