Juve ascolta Deschamps | Futuro? Vedremo cosa succederà; sento spesso Tudor

La Juventus scruta il futuro e i nomi sulla panchina si moltiplicano. Didier Deschamps, attuale ct della Francia, non chiude le porte a un possibile approdo in bianconero, mentre il suo legame con Tudor si fa sempre più forte. In un panorama calcistico in continua evoluzione, l'idea di un grande allenatore come Deschamps alla Juve potrebbe rappresentare una svolta strategica. Rimanete sintonizzati, le sorprese sono dietro l'angolo!

Le parole di Didier Deschamps, ct della Francia: «Non ho bisogno di vivere sotto i riflettori, ma di sicuro non andrò in pensione dopo la nazionale» Nel valzer di nomi che circondano la panchina della Juve spunta anche il nome di Didier Deschamps. Il ct della Francia ha parlato anche di questo tema

