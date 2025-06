Justin Timberlake Ed Sheeran Dua Lipa Vasco Rossi Marco Mengoni Cesare Cremonini tra i concerti più attesi di giugno 2025

Giugno 2025 si preannuncia un mese elettrizzante per gli amanti della musica! Con star come Justin Timberlake, Ed Sheeran e Dua Lipa in arrivo, le città italiane si trasformeranno in veri e propri templi della musica. Questo trend di concerti imperdibili non solo celebra la rinascita degli eventi dal vivo, ma dimostra anche la continua voglia di connessione tra artisti e pubblico. Preparati a vivere emozioni indimenticabili!

Calendario fittissimo quello dei concerti del mese di giugno del 2025, dove sono attesi nella penisola tantissimi artisti oltreoceano e protagonisti del nostro panorama che affolleranno le principali venue della bella stagione alle porte. I festival di Milano, Firenze e Roma avranno un ruolo di rilievo, insieme a Napoli, Dove sul palco dello Stadio Maradona, avremo grandi nomi internazionali ed un debutto importante per un artista partenopeo. Stasera 2 giugno, al via gli I-Days di Milano: all’ Ippodromo Snai La Maura arriverà Justin Timberlake, con l’unica tappa italiana del The Forget Tomorrow World Tour partito lo scorso anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Justin Timberlake, Ed Sheeran, Dua Lipa, Vasco Rossi, Marco Mengoni, Cesare Cremonini, tra i concerti più attesi di giugno 2025

