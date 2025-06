Juric in Serie A? Non solo il Torino | l’Atalanta ci pensa per il post Gasperini

Il futuro della Serie A si tinge di nuove sfide: Ivan Juric non è solo il condottiero del Torino, ma anche un nome caldo per l'Atalanta, pronta a scrivere un nuovo capitolo dopo Gasperini. Con la Roma che risorge sotto il geniale Ranieri, il campionato italiano si prepara a una nuova era di ambizioni. Un punto interessante? L’eterna lotta per i vertici UEFA, dove ogni squadra sogna di brillare. Chi sarà il prossimo protagonista?

Poteva essere una Roma disastrata quella di fine stagione e invece, grazie al mirabolante lavoro di Ranieri, Gasperini potrà raccogliere una squadra in top 10 nel Ranking UEFA e con basi solide per puntare alla Champions League. Quello sarà l’obiettivo dei giallorossi con questo nuovo ciclo, ma sono tanti i club in Serie A pronti a tirare una linea e a ricominciare da capo, o per cancellare le delusioni recenti o per dare continuità ad ottimi risultati. Di questo secondo gruppo fa parte l’ Atalanta, che ha dovuto accettare la voglia di nuovi stimoli del Gasp e cerca un degno sostituto. A fare il punto quest’oggi Gianluca Di Marzio, che a sorpresa ha fatto anche il nome di Ivan Juric. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Juric in Serie A? Non solo il Torino: l’Atalanta ci pensa per il post Gasperini

Ne parlano su altre fonti

Torino, il pagellone di fine stagione: Tameze 5.5, senza Juric perde minutaggio; All'improvviso in discussione: Paolo Vanoli a Torino può pagare per tutti; Serie A: in campo Atalanta-Salernitana LIVE Torino-Spezia 0-1 e Udinese-Bologna 1-2; Da Hernandez a Koopmeiners, flop illustri in serie A. 🔗Cosa riportano altre fonti

Atalanta, al via il casting per la panchina: c'è anche Juric in lista

Lo riporta ilromanista.eu: Il club nerazzurro è in cerca di un nuovo allenatore dopo l'addio di Gasperini e ha contattato Thiago Motta. Previsto un incontro anche con l'ex Roma ...

Juric, conferenza Torino-Atalanta: Radonjic ko e Gasperini come...

Da tuttosport.com: Con Gasperini sono sempre state belle partite, l'Atalanta è una grande squadra: hanno grandi calciatori, sanno come comportarsi. Vincere per togliermi etichetta di suo allievo? Gasperini è come ...

Torino-Atalanta pronostico, Juric risolverà il problema del gol?

Segnala gazzetta.it: Torino-Atalanta chiuderà la quattordicesima giornata del campionato di serie A: in programma la sfida tra Ivan Juric e il suo maestro Gasperini che ha appena conquistato la qualificazione alla ...