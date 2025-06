Jovanotti lancia un messaggio ad Angelina Mango | La pressione per i giovani è tanta ma è giusto fermarsi

Jovanotti, dal palco di Bologna, lancia un messaggio potente ad Angelina Mango: “Fermarsi è fondamentale”. In un mondo frenetico che spinge i giovani a correre sempre più, le sue parole risuonano come un invito a prendersi tempo per riflettere e crescere. Queste dichiarazioni non solo esprimono affetto, ma toccano un tema universale: la salute mentale e il ritmo della vita moderna. Un richiamo alla pausa, in un'epoca che spesso dimentica il valore del silenzio.

Le parole di stima e affetto di Jovanotti per Angelina Mango. Dal palco di Bologna, l'artista ricorda che fermarsi è giusto, specie in un'epoca dove tutto corre. Prima il messaggio dal palco, poi una dedica personale su Instagram: al concerto di Bologna, ormai alla fine del PalaJova Tour 2025, Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, ha mandato tutto il suo affetto ad Angelina Mango. Angelina Mango e la pausa Il 2024 è stato un anno importantissimo per Angelina Mango: la vittoria al Festival di Sanremo, l'Eurovision, un'estate densissima e a settembre l'inizio di un tour. Che però si è fermato dopo solo tre date: la Mango aveva bisogno di tempo, perciò ha preferito mettere in pausa la sua carriera artistica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jovanotti lancia un messaggio ad Angelina Mango: "La pressione per i giovani è tanta, ma è giusto fermarsi"

