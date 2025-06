jorginho si è sposato oggi a como venerdì potrebbe già essere al flamengo

Jorginho ha celebrato l'amore a Como, proprio mentre il suo futuro calcistico potrebbe portarlo in Brasile, al Flamengo. Un matrimonio da sogno con la cantante irlandese Catherine Harding, che si incrocia con le sue nuove avventure. In un mondo dove i calciatori cambiano maglia come fossero abiti, l'amore rimane una costante. Rimanete sintonizzati: il centrocampista potrebbe sorprendere tutti già venerdì!

L’ex calciatore del Napoli, Jorginho, ha appena chiuso al stagione in Premier e salutato l’Arsenal. In attesa di definire il suo futuro che potrebbe essere con il Flamengo, il centrocampista si è sposato. Oggi sul ha sposato la fidanzata, la cantante irlandese Catherine Harding. a Como, in Italia, dove si è tenuta la cerimonia. Le immagini del matrimonio sono state acquistata in esclusiva dalla rivista britannica specializzata in celebrità “Hello!”, che ha lanciato un’anteprima. La promessa è che un album esclusivo del party sarà pubblicato il 23 giugno Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HELLO! Magazine (@hellomag) Jorginho e Catherine avranno quattro giorni di luna di miele e, se il giocatore confermerà l’accordo con il Flamengo, sbarcherà a Rio de Janeiro venerdì prossimo per firmare un contratto di tre stagioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it