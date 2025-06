Jonathan Anderson è il nuovo Direttore creativo di Dior a capo di tutte le collezioni

Jonathan Anderson, nuovo direttore creativo di Dior, segna un cambio epocale nel mondo della moda. Succedendo a Maria Grazia Chiuri, Anderson porta una visione fresca e audace a tutte le collezioni. Con il suo approccio innovativo e la capacità di mescolare tradizione e modernità, si inserisce perfettamente in un contesto in cui l'eleganza incontra il contemporaneo. Sarà interessante scoprire come plasmerà il futuro di un marchio iconico!

Jonathan Anderson è il successore di Maria Grazia Chiuri: Dior lo ha messo a capo della collezione Donna, dopo avergli dato la direzione creativa della linea Uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Con l'addio di Maria Grazia Chiuri a Dior, sta per iniziare l'era di Jonathan Anderson? - Con l'addio di Maria Grazia Chiuri a Dior, si apre ufficialmente una nuova era sotto la direzione di Jonathan Anderson.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Jonathan Anderson è ufficialmente il nuovo direttore creativo di Dior, suo il futuro della maison dopo Maria Grazia Chiuri; Maria Grazia Chiuri lascia Dior, il nuovo direttore creativo dovrebbe essere Jonathan Anderson; Jonathan Anderson alla direzione creativa (totale) di Dior; Jonathan Anderson è il nuovo Direttore creativo di Dior, a capo di tutte le collezioni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Jonathan Anderson è il nuovo Direttore creativo di Dior, a capo di tutte le collezioni

Da fanpage.it: Jonathan Anderson è il successore di Maria Grazia Chiuri: Dior lo ha messo a capo della collezione Donna, dopo avergli dato la direzione creativa della ...

Jonathan Anderson è ufficialmente il nuovo direttore creativo di Dior, suo il futuro della maison dopo Maria Grazia Chiuri

elle.com scrive: Speculazioni, pre-analisi e alla fine la conferma. Da Avenue Montaigne arriva il talento poliedrico dell’autore irlandese ...

Jonathan Anderson diventa direttore creativo di tutte le collezioni Dior. Il debutto di giugno con l’uomo

msn.com scrive: L’ufficializzazione della chiacchierata nomina è arrivata questa mattina dal gruppo Lvmh prima dell’apertura della borsa. Già confermato alla guida del menswear, il designer quarantenne presenterà il ...