Jon Hamm | I giovani attori di Mad Men provavano a fumare vere sigarette dopo tre giorni erano gialli

Jon Hamm rivela un retroscena inaspettato di "Mad Men": i giovani attori, curiosi e avventurosi, hanno tentato di fumare vere sigarette, ritrovandosi gialli dopo soli tre giorni! Questo aneddoto non solo svela il lato umano del set, ma mette in luce l'ossessione per il fumo degli anni '60, un tema che riecheggia ancora oggi. Per chi ama le sfide, è interessante vedere come la finzione possa influenzare la realtà, a volte in modi inasp

L'attore ha ricordato quando sul set della celebre serie televisiva gli attori più giovani hanno provato a fumare vere sigarette Mad Men è stato costruito su tre cose: Jon Hamm, una scrittura eccellente e una montagna di sigarette finte. Hamm, che ha recitato per tutte e sette le stagioni nei panni dell'arrogante direttore creativo Don Draper, ha imparato in fretta quanto fosse importante che le sigarette che il cast principale fumava in ogni episodio fossero davvero finte, ovvero prive di nicotina. Di recente, però, nel corso di una recente intervista, ha ricordato con umorismo cosa è successo quando un gruppo di attori più giovani dello show ha insistito per avere delle vere sigarette sul set. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jon Hamm: "I giovani attori di Mad Men provavano a fumare vere sigarette, dopo tre giorni erano gialli"

