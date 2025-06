Jannik Sinner vs Andrey Rublev | orario e dove vedere gli ottavi di finale del Roland Garros 2025 in diretta TV e streaming

Oggi, l’attesa è palpabile: Jannik Sinner sfida Andrey Rublev negli ottavi di finale del Roland Garros 2025! Un match che promette spettacolo sul leggendario campo Philippe Chatrier, a partire dalle 20:15. Con i giovani talenti del tennis mondiale in continua ascesa, questa partita rappresenta non solo una sfida personale, ma un capitolo importante nella storia del tennis. Non perdere l’occasione di vederli in azione su Eurosport!

Il match tra Jannik Sinner e Andrey Rublev, valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2025, è in programma oggi, lunedì 2 giugno, sul campo centrale Philippe Chatrier. L’inizio è previsto non prima delle ore 20:15. Dove vedere Sinner-Rublev in diretta TV. La partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1 ed Eurosport 2, canali disponibili per gli abbonati Sky (canali 210 e 211). Dove vedere Jannik Sinner vs Andrey Rublev in streaming. Per chi preferisce lo streaming, il match sarà disponibile su: Sky Go. NOW. DAZN. Discovery+. Timvision. Tutte queste piattaforme richiedono un abbonamento attivo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Jannik Sinner vs Andrey Rublev: orario e dove vedere gli ottavi di finale del Roland Garros 2025 in diretta TV e streaming

Leggi anche Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sinner-Rublev agli ottavi: quando si gioca e dove vedere il match; Sinner-Rublev al Roland Garros 2025: quando giocano, programma e orario della partita; Roland Garros, il programma di oggi: partite e orari; Quando gioca Sinner contro Rublev al Roland Garros: data e orario del prossimo incontro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sinner-Rublev, la diretta al Roland Garros: Jannik a caccia dei quarti di finale

Riporta fanpage.it: La diretta di Sinner-Rublev oggi al Roland Garros 2025: ottavi di finale per Jannik sulla terra rossa, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti ...

Andrey Rublev, chi è l'avversario di Sinner al Roland Garros

Scrive sport.sky.it: Il match tra Jannik Sinner e Andrey Rublev, match valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2025, è in programma lunedì 2 giugno, non prima delle 20.15 sul Philippe Chatrier. L'incontro sarà ...

Sinner-Rublev diretta, gli ottavi di finale del Roland Garros. Orario e dove vederla in tv e streaming

Si legge su ilgazzettino.it: Lunedì in campo per Jannik Sinner che questa sera affronterà Andrey Rublev negli ottavi di finale del Roland Garros. Per l'azzurro, numero uno del ranking mondiale da 52 ...