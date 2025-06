Jannik Sinner un anno vissuto da numero uno del tennis | le statistiche

Jannik Sinner ha vissuto un anno straordinario da numero uno del tennis mondiale, coronando un inseguimento storico che lo ha portato a dominare il ranking ATP per 52 settimane. Con il suo mix di talento e resilienza, l'azzurro ha conquistato non solo i campi, ma anche i cuori degli appassionati. Il suo successo rappresenta un simbolo di rinascita per il tennis italiano, ispirando una nuova generazione di atleti. Il futuro è luminoso!

Un anno da numero uno del tennis mondiale. Jannik Sinner ha coronato l’annata perfetta: 52 settimana da leader del ranking ATP con vista su una striscia che non pare destinata a interrompersi. Era il 4 giugno 2024 quando, mentre sfidava il bulgaro Dimitrov sul centrale di Parigi, l’azzurro scopriva di avere coronato un inseguimento storico per il tennis italiano. Nessuno prima di lui si era arrampicato così in alto e solo in quattro sono stati capaci nella storia del tennis open di prolungare il loro primo regno da numero uno per almeno 52 settimane. Sono nomi da far tremare le vene dei polsi: Roger Federer, arrivato poi addirittura a 237 prima di prendersi una pausa, Jimmy Connors (160), Leyton Hewitt (75) e Nole Djokovic che è a portata di sorpasso con le sue 53 settimane in vetta. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Jannik Sinner, un anno vissuto da numero uno del tennis: le statistiche

