Jannik Sinner continua a sorprendere nel tennis mondiale! La sua recente vittoria su Rublev al Roland Garros dimostra non solo la sua maestria in campo, ma anche una strategia da vero maestro: "Osservo i miei avversari e cerco di capire". Questo approccio riflette un trend crescente tra i giovani atleti, che non si limitano a giocare, ma studiano per migliorarsi. Sinner è pronto a scrivere la sua storia e chissà , forse a conquistare il titolo!

Jannik Sinner conquista il pass per i quarti di finale del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis: l’azzurro regola in tre set il russo Andrey Rublev, sconfitto con il netto score di 6-1 6-3 6-4 in due ore di gioco, ed ora affronterĂ il kazako Alexander Bublik. Nella consueta intervista a caldo in campo, subito dopo la conclusione del match, l’italiano ha guardato al prosieguo del torneo. L’azzurro analizza quanto fatto contro Rublev: “ Sono molto felice, ci conosciamo benissimo, abbiamo giocato tante volte contro. Ho provato a cambiare qualcosina. In una partita tre su cinque tutto può cambiare rapidamente, quindi sono contento di averla chiusa in tre “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner rivela: “Osservo i miei avversari e cerco di capire”. E spiega la nuova posizione in risposta

