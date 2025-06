Jannik Sinner non dà scampo a Rublev e avanza in scioltezza ai quarti del Roland Garros

Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano! Con una vittoria schiacciante su Rublev, avanza ai quarti di finale del Roland Garros per il secondo anno consecutivo. È un momento epocale: dal 1973 non si vedevano due italiani in questa fase del torneo. Sinner e Musetti sono il simbolo di una nuova generazione che sogna in grande. Riusciranno a lasciare il segno a Parigi? La tensione cresce!

Jannik Sinner, per il secondo anno consecutivo, entra nei quarti di finale al Roland Garros. Un'altra prestazione d'autore, quella del numero 1 del mondo, che batte con il punteggio di 6-1 6-3 6-4 il russo Andrey Rublev. Per la prima volta dal 1973 ci sono due italiani ai quarti di finale a Parigi, anche grazie a Lorenzo Musetti; nel complesso, includendo il pre-era Open, è la quinta occasione di due azzurri tra i migliori otto. Per Sinner è anche la vittoria numero 72 negli Slam, con cui diventa l'italiano in tal senso più prolifico nella storia, superando Fabio Fognini (71). Adesso la sfida è inattesa, ma affascinante e anche con livelli di prevedibilità piuttosto scarsi, con il kazako Alexander Bublik.

