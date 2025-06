Jannik Sinner inarrestabile | batte Andrey Rublev e vola ai quarti di finale

Jannik Sinner continua a scrivere la sua storia straordinaria al Roland Garros, dimostrando una solidità che conquista tutti. Con una vittoria schiacciante su Andrey Rublev, il giovane talento italiano si conferma non solo numero 1 al mondo, ma anche un vero e proprio fenomeno del tennis. In un’epoca in cui il talento giovanile domina gli sport, Sinner incarna la speranza per i tifosi italiani. E ora, chi sarà il prossimo ostacolo da superare?

Inarrestabile. Il passaggio ai quarti di finale del Roland Garros è cosa fatta per Jannik Sinner. L'azzurro ha festeggiato un anno (52 settimane) da numero 1 al mondo soffiando via il russo Andrey Rublev in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4. Zero difficoltà. Padrone del campo. Diciottesima partita di fila vinta in uno Slam. Prossimo avversario il kazako Alexander Bublik, capace di eliminare il numero 5 del ranking Jack Draper. Con Lorenzo Musetti, è la nona volta che l'Italia porta due giocatori nei quarti del singolare maschile di uno Slam. La seconda del 2025 dopo gli Australian Open, quando a fare compagnia a Sinner c'era un altro Lorenzo, Sonego.

