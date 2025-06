Jannik Sinner guarda avanti | Cerco sempre di migliorare E spiega la nuova posizione in risposta

Jannik Sinner continua a brillare al Roland Garros 2025! Con una vittoria netta su Rublev, l'azzurro avanza nei quarti di finale, dimostrando che la sua sete di miglioramento è inarrestabile. In un'epoca in cui il tennis italiano sta vivendo un momento d’oro, Sinner si pone come simbolo di questo successo. La sua determinazione e il suo spirito competitivo faranno certamente sognare i tifosi. Chi sarà il prossimo a sfidarlo?

Jannik Sinner conquista il pass per i quarti di finale del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis: l’azzurro regola in tre set il russo Andrey Rublev, sconfitto con il netto score di 6-1 6-3 6-4 in due ore di gioco, ed ora affronterà il kazako Alexander Bublik. Nella consueta intervista a caldo in campo, subito dopo la conclusione del match, l’italiano ha guardato al prosieguo del torneo. L’azzurro analizza quanto fatto contro Rublev: “ Sono molto felice, ci conosciamo benissimo, abbiamo giocato tante volte contro. Ho provato a cambiare qualcosina. In una partita tre su cinque tutto può cambiare rapidamente, quindi sono contento di averla chiusa in tre “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner guarda avanti: “Cerco sempre di migliorare”. E spiega la nuova posizione in risposta

Leggi anche Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sinner agli ottavi: Lehecka battuto in tre set; Roland Garros, Sinner avanti contro Rublev: 6-1 - Sinner celebra in campo con Rublev un anno da n.1; Scanzi: “Sinner-Alcaraz sarà la rivalità del decennio. Musetti? Il Caravaggio del tennis”; Roland Garros 2025, Sinner vince con Lehecha 6-0 6-1 6-2: Jannik devastante e vola agli ottavi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Jannik Sinner guarda avanti: “Cerco sempre di migliorare”. E spiega la nuova posizione in risposta

Scrive oasport.it: Jannik Sinner conquista il pass per i quarti di finale del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis: l'azzurro regola in tre set ...

Roland Garros: Sinner d’ufficio, Rublev impotente. Contro Bublik sarà l’undicesimo quarto Slam

Come scrive ubitennis.com: Tennis - Roland Garros | Tre sole palle break, tutte annullate. Un gioco netto, il russo non può nulla. Jannik ritocca il record italiano di vittorie Slam superando Fognini ...

Roland Garros: Sinner – Rublev, il duello tra controllo e caos

Lo riporta ubitennis.com: Tennis - Roland Garros | Decimo incontro tra i due. Sinner per convincere, Rublev per sognare. E non farsi più ...