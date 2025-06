Jannik Sinner ai quarti Rublev ko in tre set | il colpo con cui l' ha fatto fuori

Jannik Sinner continua la sua straordinaria corsa al Roland Garros, eliminando il temuto Rublev in soli tre set! Il giovane talento italiano ha dimostrato una prestazione impeccabile, segnando un 6-1, 6-3, 6-4 che fa ben sperare per il futuro. Con il tennis che sta vivendo un momento d’oro grazie ai nuovi protagonisti, Sinner si afferma sempre più come il volto della nuova generazione. Chi sarà il prossimo a sfidarlo?

Prosegue senza intoppi il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sui campi in terra battuta di Parigi. L'azzurro ha battuto agevolmente, in due ore di gioco, il russo Andrej Rublev, numero 15 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4. Ai quarti il numero uno al mondo affronterà il kazako Alexander Bublik, capace di eliminare in quattro set il numero 5 della classifica mondiale Jack Draper. "Sono molto felice di questa vittoria, ci conosciamo molto bene con Andrey. Ci siamo affrontati tante volte, entrambi abbiamo provato a cambiare qualcosa nelle nostre strategie.

