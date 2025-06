James Cameron cambia rotta | dopo Avatar si lancia nel fantasy brutale di The Devils?

James Cameron cambia direzione e abbandona i mondi blu di Avatar per immergersi nell'oscuro universo di "The Devils". Questa svolta sorprendente non è solo un segnale della sua versatilità , ma anche un riflesso del crescente interesse per storie più audaci e complesse nel panorama cinematografico. Con il fantasy che si fa sempre più grintoso, ci aspettiamo una rivisitazione che potrebbe ridefinire il genere. Prepariamoci a un viaggio inedito!

Una notizia scuote il mondo del cinema: il regista di Avatar e Titanic ha messo gli occhi su un romanzo fantasy crudo e violento per il suo prossimo, inatteso progetto. 🔗 Leggi su Mistermovie.it

Leggi anche Death Stranding 2: On The Beach ed il paragone con Aliens di James Cameron, ne parla Hideo Kojima - In Death Stranding 2: On The Beach, Hideo Kojima promette un’esperienza rivisitata, con un focus più marcato sul combattimento.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

James Cameron vuole cambiare la storia del 3D al cinema con questa tecnologia (ci riuscirà?)

Segnala msn.com: James Cameron L'articolo James Cameron vuole cambiare la storia del 3D al cinema con questa tecnologia (ci riuscirà?) proviene da ScreenWorld.it.

La lezione di James Cameron alla Mole, il regista di Avatar in visita alla mostra a lui dedicata

torino.repubblica.it scrive: La star canadese, 3 volte premio Oscar, il 9 giugno, pochi giorni prima della chiusura dell'esposizione al Museo del Cinema, riceverà il premio Stella della ...

James Cameron, regista: biografia e curiosità

Riporta dilei.it: Tre premi Oscar ma, se non bastasse, i suoi film hanno incassato miliardi di dollari e sono entrati di diritto tra i capolavori della settima arte: James Cameron ... sua vita è cambiata è ...