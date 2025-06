James Bond Torna Non Al Cinema | IO Interactive Svela Un Nuovo Videogioco Di 007

James Bond non si ferma mai! Dopo il successo dei film, il leggendario agente segreto torna in una veste completamente nuova con "007 First Light", il videogioco di IO Interactive. Immergiti in un'avventura originale che svela le origini di Bond, un trend crescente nel mondo dei videogiochi: raccontare storie mai narrate prima. Preparati a vivere l'emozione dell'azione e della strategia come non l'hai mai fatto!

Scopri "007 First Light", il prossimo videogioco AAA firmato IO Interactive che presenterà un James Bond completamente nuovo in una storia di origini inedita. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - James Bond Torna Non Al Cinema: IO Interactive Svela Un Nuovo Videogioco Di 007

Leggi anche James Bond, Rodamund Pike si è rifiutata di spogliarsi all'audizione - In un'intervista esclusiva con Harper's Bazaar UK, Rosamund Pike ha rivelato di essersi rifiutata di spogliarsi durante l'audizione per il ruolo della Bond girl nella saga di James Bond.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

James Bond, Omega sceglie Aaron Taylor-Johnson come testimonial. Sarà il nuovo agente 007?; James Bond, altra tegola per il franchise: questo celebre regista Premio Oscar non dirigerà il nuovo film; James Bond, Aaron Taylor Johnson sarà il nuovo 007? I fan si convincono con un orologio; Mobland, stavolta James Bond è cattivissimo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

James Bond, l’avventura continua su Sky Cinema Collection

Lo riporta tg24.sky.it: Dopo il successone al cinema di Spectre, la saga di James Bond torna su Sky: dal 7 al 9 gennaio tutti i film della serie di 007 saranno trasmessi su Sky Cinema Collection, il canale 304 dedicato ...

Cinema, Fukunaga regista per il nuovo James Bond

Da rainews.it: Cary Fukunaga rimpiazza Danny Boyle alla regia del 25° film di James Bond. In un comunicato diffuso oggi, i produttori confermano l'ingaggio del cineasta di 'Beasts of No Nation': ''Siamo ...

Alfonso Cuarón non dirigerà il nuovo film di James Bond: le ultime novità sul progetto

Segnala ecodelcinema.com: Alfonso Cuarón, inizialmente considerato per dirigere il nuovo film di James Bond, potrebbe non essere più coinvolto. Intanto, Aaron Taylor-Johnson emerge come possibile nuovo protagonista della saga.