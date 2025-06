Jackie Chan non si è allenato per Karate Kid Legends Non ne ho bisogno l' ho fatto ogni giorno per 64 anni

Jackie Chan torna nel suo ruolo iconico in "Karate Kid: Legends" senza nemmeno un giorno di allenamento! Questo dimostra come la dedizione e la disciplina possano trasformarsi in abilità istintive, frutto di 64 anni di pratica. In un’epoca in cui cerchiamo costantemente il miglioramento personale, la storia di Chan ispira a non smettere mai di inseguire le proprie passioni. Chi sa? Magari il segreto dell’eccellenza è già dentro di noi.

L'attore ha trascorso così tanti anni ad allenarsi sul set dei suoi vari film che adesso praticamente non ne ha più bisogno Jackie Chan è tornato a vestire i panni di Han in Karate Kid: Legends, l'ultimo capitolo del franchise cinematografico. Questa volta lo troviamo in Cina a fare da mentore al suo giovane nipote, Li (Ben Wang). Quando Li è costretto a trasferirsi a New York, si ritrova a lottare con un bullo a scuola e finisce nel Torneo dei Cinque Borghi. Han viene ad allenare Li nelle arti marziali, mentre Danny LaRusso (Ralph Macchio), il Karate Kid originale, arriva dalla California per insegnare a Li il karate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jackie Chan non si è allenato per Karate Kid Legends "Non ne ho bisogno, l'ho fatto ogni giorno per 64 anni"

