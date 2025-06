Italservice Loreto batte Stella EBK Roma e vola in finale playoff Serie B

L’Italservice Loreto conquista la finale playoff di Serie B, battendo la Stella EBK Roma con un punteggio di 76-65. Un successo che non solo segna un traguardo per la squadra marchigiana, ma riflette anche l'energia e la passione del basket italiano in ascesa. Con giocatori come Santucci e Gulini, pronti a stupire, Loreto si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia sportiva. Un finale emozionante è alle porte!

ITALSERVICE LORETO 76 STELLA EBK ROMA 65 ITALSERVICE LORETO: Delfino 11, Cevolini, Lucchetti n.e., Battisti 10, Cipriani 4, Mattioli n.e., Ugolini, Tognacci 9, Santucci 16, Aglio 7, Broglia 3, Gulini 16. All. Ceccarelli. STELLA EBK ROMA: Orconi, Dudik n.e., Agbara 3, Quarone 8, Fanti 5, Nikolic 25, Mendieta, Ntsourou, Doumbia 3, Lumena n.e., Diomede 12, Pillastrini 9. All. Finelli. Note – Progressivi: 21-18; 43-30; 61-53; 76-65 Missione compiuta. E che missione! Dopo aver sbancato Roma, l’Italservice Loreto vince anche gara3, completa la rimonta e conquista la finalissima playoff della Serie B interregionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Italservice Loreto batte Stella EBK Roma e vola in finale playoff Serie B

