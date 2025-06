Italia-USA incontro istituzionale sull’agricoltura | il Ministro Lollobrigida accoglie il Segretario americano Brooke Rollins

Il recente incontro tra il ministro Lollobrigida e il segretario americano Rollins segna un passo importante nel rafforzare le relazioni agricole tra Italia e Stati Uniti. In un periodo in cui la sostenibilità alimentare è al centro del dibattito globale, questa collaborazione potrebbe portare a innovazioni significative. È interessante notare come l'agricoltura possa diventare un ponte di dialogo tra culture diverse, unendo tradizione e modernità.

Il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha dato ufficialmente il benvenuto in Italia a Brooke Rollins, Segretario all'Agricoltura degli Stati Uniti, sottolineando il forte legame tra i due Paesi. "Benvenuta in Italia al Segretario all'Agricoltura degli Stati Uniti, Brooke Rollins! Gli USA sono per noi il principale alleato e un partner strategico imprescindibile," ha dichiarato Lollobrigida. Il Ministro ha ribadito l'importanza della collaborazione bilaterale per affrontare le grandi sfide globali, puntando su valori condivisi e sull'agricoltura come fulcro di un Occidente unito e forte.

