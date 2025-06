Italia trionfa nella Coppa delle Nazioni a Salonicco | dominio azzurro nel circuito EEF

L'Italia si conferma regina del salto ostacoli, trionfando nella Coppa delle Nazioni a Salonicco. Un dominio netto del team azzurro, che ha saputo difendere il proprio titolo con zero penalità. Questo successo non è solo un vanto sportivo, ma segna un momento cruciale per il movimento equestre italiano, sempre più competitivo nel circuito EEF. È il momento di sognare in grande: l'Italia è pronta a conquistare il mondo!

Netta vittoria dell’Italia nella Coppa delle Nazioni (h. 1,50 m) del “tre stelle” di Salonicco, Grecia, tappa del circuito EEF. Il team schierato da Marco Porro e guidato da Mario Verheyden non ha concesso niente agli avversari e ha subito dominato la manche iniziale della gara, realizzando le zero penalità complessive. Poi nella seconda ha mantenuto la leadership tanto che, nonostante cinque penalità totalizzate in questo secondo giro, l’ultimo nostro binomio ha potuto non prendere il via, essendo ormai acquisita la vittoria. Nel dettaglio: Roberto Previtali-I’m Specialist Mess Ps 40, Roberto Turchetto-Heidelberg 00, Mauro Jr Matteucci-Filippo 05, Bruno Chimirri-Je Suis Godot d’Acheronte 0n. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Italia trionfa nella Coppa delle Nazioni a Salonicco: dominio azzurro nel circuito EEF

