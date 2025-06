Italia Spalletti | Con la Norvegia ci giochiamo il Mondiale Su Acerbi…

Sotto i riflettori dell'Italia, Luciano Spalletti si prepara per una battaglia decisiva contro la Norvegia: un match che potrebbe segnare il destino verso il Mondiale 2026. Il suo discorso si concentra su Acerbi, simbolo di resistenza e adattabilità. In un calcio in continua evoluzione, il valore dell'esperienza e della leadership emerge come mai prima d'ora. È questo il momento per l'azzurro di brillare!

Intervenuto in conferenza stampa, Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha parlato in vista delle sfide di qualificazione per il Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Italia, Spalletti: “Con la Norvegia ci giochiamo il Mondiale. Su Acerbi…”

Leggi anche Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Italia, Spalletti: In Norvegia ci giochiamo già molto. Acerbi non ha risposto alla convocazione; Italia, Spalletti: A Oslo ci giochiamo tutto; Inter? stagione straordinaria; Italia, Spalletti: In Norvegia ci giochiamo già molto. Acerbi non ha risposto alla convocazione; Spalletti e il no di Acerbi all'Italia: Ha risposto con un sms. E sulla convocazione di Cristante e Mancini.... 🔗Se ne parla anche su altri siti

Azzurri, Spalletti: 'Con la Norvegia ci giochiamo i Mondiali'

Come scrive ansa.it: Venerdì la Norvegia, lunedì prossimo la Moldova: l'Italia comincia il cammino verso il Mondiale 2026 con l'obiettivo-obbligo di qualificarsi dopo aver fallito nelle ultime due edizioni.

Italia, Spalletti: "Con la Norvegia ci giochiamo tutto; Inter? stagione straordinaria"

Come scrive msn.com: Il commissario tecnico dell`Italia Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa a Coverciano in vista dei prossimi impegni della ...

Italia, Spalletti: "In Norvegia ci giochiamo già molto. Acerbi non ha risposto alla convocazione"

Da msn.com: Le parole del tecnico in conferenza a cinque giorni dall'esordio nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: "Finale di Champions? Darei piu importanza al percorso dell'Inter" ...