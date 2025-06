Italia scoppia il caso Acerbi | rottura totale con Spalletti | Non resto dove non sono voluto

La tensione tra Acerbi e Spalletti segna un nuovo capitolo nel già turbolento panorama del calcio italiano. Con il difensore che rifiuta di unirsi alla nazionale, emerge una questione cruciale: cosa significa essere parte di una squadra quando non ci si sente voluti? Mentre l'Italia affronta sfide cruciali, il caso Acerbi accende i riflettori su un tema più ampio: la gestione dei talenti in un momento di crisi. La domanda è: chi perde di più?

Italia, scoppia il caso Acerbi: il difensore dell’Inter ha rifiutato la convocazione di Spalletti nonostante le tante defezioni in difesa L’Italia perde un altro pezzo in difesa, e stavolta per ragioni tutt’altro che fisiche. Francesco Acerbi, reduce da una stagione positiva all’Inter e inizialmente convocato per la sfida contro la Norvegia, ha clamorosamente fatto marcia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia, scoppia il caso Acerbi: rottura totale con Spalletti: «Non resto dove non sono voluto»

