Italia retrocede sui diritti dei lavoratori il report | violazioni sugli scioperi precettazione repressiva

L'Italia retrocede sui diritti dei lavoratori, un campanello d'allarme che non possiamo ignorare. Secondo l’Indice globale della Confederazione sindacale internazionale, siamo ora allineati a nazioni come Costa Rica e Panama. Questo deterioramento è un segno di repressione e precettazione. La Cgil avverte: è tempo di reagire. Riscoprire i valori di giustizia e equità potrebbe essere la chiave per un futuro migliore per tutti.

Retrocessa di un livello come Argentina, Costa Rica, Georgia, Mauritania, Niger e Panama. I diritti delle lavoratrici e dei lavoratori italiani peggiorano, secondo l’ Indice dei diritti globali della Confederazione sindacale internazionale. Un “allarme chiaro e preoccupante”, avvisa la Cgil che rilancia il report pubblicato nelle scorse ore e che verrà presentato il 10 giugno a Ginevra durante la Conferenza internazionale del lavoro all’Oil. Per il sindacato, quello dell’Italia è un “caso emblematico di deriva autoritaria” e un “risultato diretto delle politiche neoliberiste e autoritarie” del governo Meloni che ha “ha intrapreso un percorso di sistematica repressione delle libertà sindacali e dei diritti collettivi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Italia retrocede sui diritti dei lavoratori, il report: violazioni sugli scioperi, precettazione repressiva

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Italia bocciata per diritti dei lavoratori, l’allarme Cgil: “Deriva autoritaria sotto governo Meloni”

Segnala fanpage.it: La Cgil denuncia un grave arretramento dell'Italia nella classifica globale sui diritti dei lavoratori: colpiti sciopero, sindacati e libertà di manifestare ...

Referendum lavoro 2025: le proposte per rafforzare i diritti dei lavoratori e modificare requisiti per cittadinanza

Si legge su gaeta.it: Il referendum 2025 in Italia propone modifiche su licenziamenti, contratti a termine e cittadinanza, coinvolgendo oltre 3 milioni di lavoratori e cittadini stranieri con nuove tutele e requisiti più i ...

Referendum abrogativi: un voto cruciale per il futuro del lavoro in Italia

Come scrive notizie.it: Scopri i dettagli sui referendum abrogativi del 8 e 9 giugno e il loro impatto sul lavoro e sulla cittadinanza.