Italia Raspadori | Qui c’è grande spirito siamo positivi per la Norvegia Spalletti? Ecco cosa mi ha detto per lo scudetto

Giacomo Raspadori, attaccante dell'Italia, esprime un entusiasmo contagioso in vista delle qualificazioni mondiali. "Qui si respirano energie super positive", afferma, sottolineando come la squadra sia unita e motivata. Questo spirito di squadra si inserisce in un trend crescente nel calcio italiano: la riscoperta del valore della coesione e della positività. Preparati a vivere emozioni forti, perché il sogno azzurro è più vivo che mai!

Le parole di Giacomo Raspadori, attaccante dell’Italia, in vista delle sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali. I dettagli Giacomo Raspadori, attaccante dell’Italia, ha parlato a Vivo Azzurro TV in vista delle sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali. AMBIENTE – «Qui si respirano energie super positive, c’è grande voglia di stare tutti insieme e iniziare un cammino con entusiasmo e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia, Raspadori: «Qui c’è grande spirito, siamo positivi per la Norvegia. Spalletti? Ecco cosa mi ha detto per lo scudetto»

