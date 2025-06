Italia Locatelli lascia il ritiro | distorsione alla caviglia non ci sarà con la Norvegia

Un altro colpo per la Nazionale italiana: Locatelli lascia il ritiro per una distorsione alla caviglia e non sarà disponibile per la sfida con la Norvegia. Questo infortunio si inserisce in un periodo delicato, dove gli Azzurri devono fronteggiare sfide cruciali per il futuro. Sarà interessante vedere come il ct gestirà le assenze e quali giovani talenti emergeranno in questa fase di ricostruzione. La corsa al Mondiale è appena iniziata!

Altra brutta notizia in casa Italia, a 4 giorni dalla trasferta di Oslo contro la Norvegia valida per le Qualificazioni al prossimo Mondiale,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

