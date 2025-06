Italia infortunio per Locatelli alla gamba destra e condizioni da valutare A rischio per Norvegia e Moldavia

Un altro intoppo per la Nazionale italiana: Manuel Locatelli ha riportato un infortunio alla gamba destra, mettendo a rischio la sua presenza nella sfida cruciale contro Norvegia e Moldavia. Con le Qualificazioni al Mondiale all’orizzonte, è un momento delicato per gli azzurri. La squadra deve reagire con determinazione, ma la profondità della rosa sarà messa alla prova. Riusciranno a superare questa prova?

Altro campanello d`allarme in casa Italia, a 4 giorni dalla trasferta di Oslo contro la Norvegia valida per le Qualificazioni al prossimo Mondiale,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

