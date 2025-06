Italia Galles femminile Soncin in conferenza stampa chiede cautela | C’è grande energia servirà pazienza

In vista dell’ultima sfida della Nations League femminile, il tecnico Andrea Soncin lancia un messaggio chiaro: serve cautela. Le azzurre sono pronte a scendere in campo contro il Galles, ma la strada verso il successo richiede pazienza e strategia. Questo match rappresenta non solo un'opportunità di riscatto, ma anche un passo importante nell’affermazione del calcio femminile, sempre più protagonista sulla scena internazionale. Non perdiamo di vista la potenza di questo trend!

Italia Galles femminile, Soncin in conferenza stampa chiede cautela. Le dichiarazioni del tecnico della nazionale azzurra L'Italia femminile sarà domani in campo nell'ultimo match dei gironi di Nations League femminile contro il Galles, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita Andrea Soncin, tecnico delle azzurre. In Galles, a un mese esatto dall'inizio del

ITALIA FEMMINILE - Soncin: "Grande energia, voglia e determinazione, ma serve pazienza col Galles"

Nations League femminile, attesi 5500 spettatori per Galles-Italia

Dove vedere in tv Galles-Italia, Nations League calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

