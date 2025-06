Italia chi al posto di Locatelli | la scelta di Spalletti

La Nazionale italiana deve affrontare una nuova sfida: senza Manuel Locatelli, infortunato, il CT Spalletti è chiamato a reinventare il centrocampo. Questa situazione si inserisce nel trend di squadre che devono adattarsi rapidamente a cambiamenti imprevisti. Chi sarà il sostituto scelto? È il momento per un giovane talento di brillare, portando con sé il sogno di una nuova era calcistica. Rimanete sintonizzati!

Un trauma distorsivo alla caviglia destra rimediato nell`allenamento del giorno prima ha messo ko il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche 'Inventiamo una banconota': Il Liceo Fermi si aggiudica il primo posto al concorso della Banca d'Italia - Eccellere nel mondo dell'istruzione e della creatività: il Liceo Scientifico "Enrico Fermi" di Aversa, sede di Parete, si aggiudica il primo posto al concorso nazionale "Inventiamo una Banconota" della Banca d'Italia, vincendo un premio di € 10.

Se ne parla anche su altri siti

Per Locatelli niente qualificazioni ai Mondiali: lascia il ritiro dell’Italia

Come scrive unionesarda.it: L’Italia perde un altro pezzo: Manuel Locatelli lascia Coverciano per un trauma alla caviglia destra riportato durante l'allenamento di ieri con la Nazionale. Il centrocampista della Juventus, che sta ...

ITALIA - Locatelli lascia il ritiro: "La Nazionale è un onore, saltare queste partite mi fa male"

Si legge su napolimagazine.com: Manuel Locatelli non sarà a disposizione di Luciano Spalletti. Il centrocampista della Juventus ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di una distorsione alla caviglia rimediata nella seduta di ...

Italia, Locatelli si è infortunato: le condizioni

Da calciostyle.it: Visualizzazioni: 3 Tegola per l’Italia: il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli si è infortunato alla caviglia destra, le sue condizioni sono da valutare. Tegola per l’Italia in vista del pr ...