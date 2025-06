Italia bocciata per diritti dei lavoratori l’allarme Cgil | “Deriva autoritaria sotto governo Meloni”

L'Italia sta vivendo un preoccupante arretramento nei diritti dei lavoratori, secondo la CGIL. Questa denuncia mette in luce una deriva autoritaria sotto il governo Meloni, con l'erosione di libertà fondamentali come il diritto di sciopero e di manifestare. In un'epoca in cui le disuguaglianze sociali sono in aumento, è fondamentale riflettere su come queste politiche possano influenzare il tessuto democratico del Paese. La battaglia per i diritti continua!

La Cgil denuncia un grave arretramento dell'Italia nella classifica globale sui diritti dei lavoratori: colpiti sciopero, sindacati e libertà di manifestare. Nel mirino le politiche repressive del governo di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Garante dei detenuti, bocciata la mozione del Pd. La minoranza: "Prevale la linea dura di Fratelli d'Italia contro i diritti umani" - In un recente Consiglio comunale di Forlì, la mozione del Partito Democratico per l'istituzione di un garante dei detenuti è stata bocciata con 15 voti contrari.

