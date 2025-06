Italia albero cade sulla folla di turisti | è tragedia E la gente si fa i selfie

Un tragico incidente ha colpito Venezia, dove un albero è caduto su una folla di turisti, ma la scena ha rivelato un paradosso inquietante: mentre la tragedia si consumava, molti immortalavano il momento con selfie. Questo episodio mette in luce un comportamento sempre più diffuso, quello di cercare il "like" a tutti i costi, anche in situazioni drammatiche. La riflessione è d'obbligo: quanto vale realmente la nostra attenzione?

Il 2 giugno ha portato a Venezia migliaia di turisti. Giornata di sole, festa della Repubblica, famiglie in viaggio. Come sempre, Piazzale Roma si è riempito di persone. Qui arrivano autobus e mezzi pubblici. Da questo punto si accede alla città storica. È uno snodo fondamentale, sempre affollato. La zona dei "tre ponti" ospita edicole, fermate e panchine. I viaggiatori si fermano, si orientano, scattano foto. C'è chi si dirige verso le calli, chi attende la coincidenza. Spesso si trovano comitive e gruppi in partenza. Anche lunedì pomeriggio la folla riempiva la piazza. Tutto sembrava nella norma.

