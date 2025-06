Istanbul atto secondo | dopo lo scambio di raid Russia e Ucraina tornano a parlarsi

Istanbul si conferma il palcoscenico del dialogo tra Russia e Ucraina, con un secondo incontro che segna un passo verso la pace. In un contesto globale sempre più teso, questo nuovo scambio di idee potrebbe rappresentare una luce di speranza in un momento cruciale. L’assenza di chiarezza nelle trattative precedenti ha ostacolato le possibilità di accordo: ora è tempo di costruire un "memorandum" che possa davvero fare la differenza. La pace è un obiettivo condiviso, ma solo il dialogo può apr

Venti giorni dopo il primo incontro, proseguono i negoziati di Istanbul tra Russia e Ucraina col secondo appuntamento. Il negoziato mira ad affrontare quello che le parti hanno definito un “memorandum” per guidare trattative di pace alla luce di quello che è sempre mancato nel dialogo per la fine del conflitto, ovvero una chiara definizione di ciò che Kiev e Mosca intendono come “pace” e della situazione che vogliono veder emergere. Il tutto, secondo quanto ha dichiarato Volodymyr Zelensky, dovrebbe aprire la strada a un incontro tra il capo di Stato ucraino e l’omologo russo Vladimir Putin per porre fine alla guerra. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Istanbul, atto secondo: dopo lo scambio di raid Russia e Ucraina tornano a parlarsi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Cremlino non svela le condizioni per la pace. Kiev: hanno paura perché sono irrealistiche - Il drone russo taglia il cavo in fibra ottica del drone ucraino e ne ferma la corsa; Per la Pace in Ucraina decisivo l'incontro a Istanbul del 2 giugno; Perché neanche i prossimi negoziati di Istanbul porteranno alla fine della guerra tra Russia e Ucraina; Istanbul vs Adana Demirspor: Analisi Esperta e Quote per il Super Scontro della Super Lig Turca. 🔗Ne parlano su altre fonti

Istanbul, atto secondo: dopo lo scambio di raid Russia e Ucraina tornano a parlarsi

Secondo msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

A Istanbul la seconda nave di grano ucraino dopo stop intesa

Da ansa.it: (ANSA-AFP) - ISTANBUL, 24 SET - La seconda nave cargo con il grano ucraino è arrivata oggi a Istanbul attraverso il Mar Nero, secondo quanto riferito dai siti che monitorano il traffico marittimo ...

Terremoto a Istanbul, oltre 180 scosse di assestamento dopo la violenta scossa di magnitudo 6.2

Secondo msn.com: Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato di seguire da vicino quanto accade a Istanbul, dopo il sisma. Lo riferisce CNNTurk. Secondo CNNTUrk ci sarebbe stato un primo sisma di ...