Israele | Ampliata l’offensiva di terra nella Striscia di Gaza

Israele ha ampliato la sua offensiva di terra nella Striscia di Gaza, intensificando le operazioni contro i gruppi militanti. Questo sviluppo si colloca in un contesto geopolitico sempre più complesso, dove la sicurezza è al centro dell'attenzione globale. La rinnovata azione militare non solo segna un aumento delle tensioni, ma solleva interrogativi cruciali sulle conseguenze umanitarie. Qual è il futuro della pace in questa regione così delicata?

Le forze israeliane hanno confermato di aver allargato l’ offensiva di terra nella Striscia di Gaza. «Nelle ultime 24 ore le truppe hanno ampliato le manovre terrestri, eliminato terroristi e distrutto molti depositi di armi e infrastrutture terroristiche, sia in superficie che sotterranee», ha reso noto l’ Idf. L’annuncio è arrivato dopo che il primo maggio il capo di stato maggiore Eyal Zamir ha ordinato all’esercito di operare in nuove aree di Gaza. L’esercito di Tel Aviv ha poi confermato operazioni dell’Aeronautica militare contro decine di obiettivi di Hamas. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Israele: «Ampliata l’offensiva di terra nella Striscia di Gaza»

Altre fonti ne stanno dando notizia

Israele: «Ampliata l’offensiva di terra nella Striscia di Gaza»

lettera43.it scrive: Israele: «Ampliata l'offensiva di terra nella Striscia di Gaza». L’annuncio dell’Idf: «Nelle ultime 24 ore distrutti molti depositi di armi e infrastrutture terroristiche».

Israele espande l'offensiva di terra a Gaza, l'Idf avanza a Khan Younis

Come scrive ansa.it: A Gaza 54 morti in 24 ore, bombardamenti israeliani sui palestinesi in fila per il cibo. Guterres chiede un'indagine immediata (ANSA) ...

"Distrutti depositi di armi e combattenti eliminati". Israele ampia l'offensiva di terra a Gaza

Come scrive msn.com: Intensificate le manovre: le Idf avrebbero eliminato combattenti e distrutto numerosi depositi di armi e infrastrutture militari, sia in superficie che nel sottosuolo ...