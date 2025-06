Ispezione barriere di sicurezza e cavalcavia sull' A14 | chiusure notturne tra Bari Sud e Acquaviva

Attenzione automobilisti! Nelle notti del 5 e 6 giugno, l'A14 tra Bari sud e Acquaviva delle Fonti sarà chiuso dalle 22 alle 6 per ispezioni di sicurezza. Un passo importante verso strade più sicure, in un periodo in cui la sicurezza stradale è al centro dell'attenzione pubblica. Pianificate i vostri viaggi con anticipo e scoprite come queste opere possono migliorare la vostra esperienza di guida!

Per consentire attività di ispezione barriere di sicurezza e cavalcavia sull'autostrada A14, nelle due notti di giovedì 5 e venerdì 6 giugno, con orario 22-6 sarà chiuso il tratto compreso tra Bari sud e Acquaviva delle Fonti, in entrambe le direzioni, Taranto e BariPescara. Contestualmente. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Ispezione barriere di sicurezza e cavalcavia sull'A14: chiusure notturne tra Bari Sud e Acquaviva

Ulteriori approfondimenti disponibili online

A1 e Complanare Firenze nord, lavori e chiusure; A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PRATO OVEST; Autostrada A11: chiusure notturne delle stazioni Prato ovest, Altopascio e Montecatini Terme. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Badia Pozzeveri: restrizioni sul cavalcavia autostradale per lavori di sicurezza

Si legge su lanazione.it: A seguito dell’incidente verificatosi nella serata di mercoledì, Autostrade ha effettuato un’ispezione ... delle barriere di sicurezza poste a protezione dei cavalcavia autostradali con ...

Dal 3 marzo messa in sicurezza cavalcavia della Ricostruzione

Secondo ansa.it: Da lunedì prossimo, 3 marzo 2025 inizeranno i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia della Ricostruzione dove si era verificato ad inizio febbraio il distacco di alcune parti di copriferro ...

Rush finale per sistemare i cavalcavia

Scrive ilgiorno.it: Noi, comunque, abbiamo fatto la nostra parte perché la sicurezza viene prima ... rampe di accesso e discesa del cavalcavia Buozzi direzione via Carducci: sono barriere di fine anni ‘70, mai ...