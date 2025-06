Iron Maiden VS fan che filmano i concerti per intero | le parole del manager Ron Smallwood

Il concerto è un'esperienza unica, ma i fan degli Iron Maiden sembrano volerla trasformare in un filmato! Il manager Ron Smallwood lancia un appello: godetevi il momento, non dietro uno schermo. Questo dibattito riflette un trend più ampio nel mondo della musica: come trovare il giusto equilibrio tra condivisione e immersione nell'arte. La vera magia si vive dal vivo, non attraverso l'obiettivo di una videocamera!

Non si arresta la "battaglia" degli Iron Maiden – e in particolare del loro manager, Ron Smallwood – contro una parte del fandom della band, accusata di usare eccessivamente il telefonino per filmare i concerti, anziché godersi l'esperienza. La scorsa settimana è iniziato in Ungheria il tour per festeggiare i cinquant'anni di carriera del gruppo e, dopo le prime date, Smallwood ha pubblicato un post per ringraziare il pubblico. Ha però approfittato dell'occasione anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Queste le sue parole: «Un enorme grazie a tutti coloro che hanno tenuto il telefono in tasca, hanno rispettato la band e gli altri fan e hanno accolto lo spettacolo nel modo in cui deve essere vissuto: stando nel momento con noi.

