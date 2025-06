Irene Olivier torna con Imperfetto | il nuovo singolo tra sogni incubi e dualità dell’anima

Irene Olivier torna a incantare con “Imperfetto”, un singolo che esplora la dualità dell’anima tra sogni e incubi. Dopo il successo di “Valentina”, la cantautrice si prepara a conquistare il pubblico con un sound unico, in perfetta sintonia con la crescente ricerca di autenticità nella musica contemporanea. Scopri come l’imperfezione possa diventare bellezza nel suo nuovo viaggio sonoro, in arrivo il 25 aprile!

Dopo il successo del suo primo brano in italiano, “Valentina”, la cantautrice Irene Olivier torna con un nuovo singolo: “Imperfetto”, in rotazione radiofonica dal 25 aprile 2025 e disponibile sulle piattaforme streaming dal 16 aprile. Il brano anticipa il secondo album dell’artista, previsto per la fine dell’anno, e conferma la sua svolta nella scrittura in italiano. “Imperfetto”: il significato del nuovo singolo di Irene Olivier. Con “Imperfetto”, Irene Olivier esplora la complessità dell’animo umano. Il brano nasce da un incubo ricorrente e rappresenta una metafora potente: due personalità opposte – una più pacata, l’altra più aggressiva – convivono nella stessa anima ma non riescono mai a incontrarsi. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Irene Olivier torna con “Imperfetto”: il nuovo singolo tra sogni, incubi e dualità dell’anima

