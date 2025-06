Iran chiede garanzie agli USA sulla rimozione delle sanzioni

L'Iran alza la voce e chiede garanzie agli Stati Uniti sulla rimozione delle sanzioni, mentre il mondo guarda con attenzione. Questo passo segna un momento cruciale nei rapporti internazionali, in un contesto globale in cui le tensioni geopolitiche si intrecciano con la ricerca di stabilitĂ economica. Un punto interessante? L'arricchimento dell'uranio, visto come il cuore pulsante dell'industria nucleare iraniana, potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro della regione.

L'Iran chiede agli Stati Uniti di fornire delle garanzie sulla rimozione delle sanzioni a Teheran: lo afferma il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei. Il capo dell'organizzazione per l'energia atomica dell'Iran, Mohammad Eslami, ha affermato che l'arricchimento dell'uranio è il fondamento dell'industria nucleare del Paese e una linea rossa non negoziabile, per la quale non esiste alternativa. "Nessuno può negare il diritto dell'Iran all'arricchimento, poichĂ© tale approccio è illogico, poichĂ© l'arricchimento è il fondamento del programma nucleare iraniano", ha aggiunto Eslami, riferendosi alla recente proposta degli Stati Uniti all'Iran di sospendere completamente l'arricchimento e di partecipare invece a un consorzio regionale che verrebbe istituito per arricchire l'uranio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran chiede garanzie agli USA sulla rimozione delle sanzioni

Leggi anche “L’Iran è a un passo dal realizzare armi atomiche”, Rubio lancia l’allarme e chiede a Teheran di desistere o le conseguenze potrebbero essere devastanti - L'Iran è vicinissimo alla realizzazione di armi atomiche, suscitando allarme negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump e il segretario di Stato Marco Rubio hanno avvertito Teheran di desistere, poiché le conseguenze di tali azioni potrebbero essere devastanti.

