iran chiede a usa la rimozione delle sanzioni a teheran

L'Iran rilancia la sfida: chiede agli Stati Uniti di rimuovere le sanzioni e riconoscere il suo diritto all'arricchimento nucleare. Questa richiesta, avanzata da Esmail Baghaei, si innesta in un contesto globale di crescente tensione riguardo la sicurezza energetica. Mentre i paesi cercano stabilitĂ , l'atteggiamento di Teheran potrebbe influenzare le dinamiche geopolitiche. Come reagiranno gli USA? RiuscirĂ questo dialogo a riaprire strade di cooperazione

“Nessuno può negare il diritto dell’Iran all’arricchimento”: questa la richiesta dell’Iran agli USA. Esmail Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri, chiede agli Stati Uniti di fornire delle garanzie “sulla rimozione delle sanzioni” a Teheran. Infatti tutto è partito dal capo dell’organizzazione per l’energia atomica dell’Iran, Mohammad Eslami. Iran chiede a USA di eliminare le sanzioni su Teheran. Eslami sostiene che l’arricchimento dell’uranio è il fondamento dell’industria nucleare del Paese. Questa diventa così una linea rossa non negoziabile, per la quale non esiste alternativa.”Nessuno può negare il diritto dell’Iran all’arricchimento, poichĂ© tale approccio è illogico, poichĂ© l’arricchimento è il fondamento del programma nucleare iraniano”: queste le parole di Eslami. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it