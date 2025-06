iPhone e interoperabilità Apple fa ricorso contro la decisione dell’UE | Rischi per privacy e sicurezza limita l’innovazione

Apple ha deciso di alzare la voce contro le nuove normative dell'UE sull'interoperabilità di iOS, depositando un ricorso che potrebbe avere ripercussioni significative. Questa mossa non solo solleva interrogativi sulla privacy e sicurezza degli utenti, ma mette in discussione anche il futuro dell'innovazione tecnologica. In un’epoca in cui la connettività è fondamentale, sarà interessante vedere come si evolverà questa battaglia legale: chi avrà l’ultima parola nel gioco della tecnologia?

In mattinata le indiscrezioni, ora la conferma: Apple ha depositato un ricorso contro le norme per l’interoperabilità di iOS con dispositivi di terze parti stabilite a marzo dall’UE nell’ambito del DMA. Slitta tutto?. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - iPhone e interoperabilità, Apple fa ricorso contro la decisione dell’UE: “Rischi per privacy e sicurezza, limita l’innovazione”

