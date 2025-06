Iolo senz’acqua da domenica individuato il guasto Tecnici al lavoro

Grave emergenza idrica a Iolo: da domenica, i residenti stanno affrontando problemi di approvvigionamento d'acqua. I tecnici di Publiacqua sono già al lavoro per risolvere la perdita occulta nella rete. Un trend preoccupante che mette in luce l'importanza della manutenzione delle infrastrutture: in un'epoca dove l'acqua è un bene sempre più raro, ogni goccia conta. Publiacqua ha messo a disposizione un’autobotte in via Longobarda per alleviare i disagi.

Prato, 2 giugno 2025 – E’ stata individuata dai tecnici di Publiacqua la perdita occulta sulla rete idrica che da domenica sta provocando seri problemi di approvvigionamento dell’ acqua nella zona di Iolo. I tecnici stanno lavorando per ripararla. Publiacqua ha posizionato un’ autobotte in via Longobarda, angolo via per Iolo (zona campo sportivo e cimitero). La fine dei lavori è prevista per il tardo pomeriggio. “Publiacqua – si legge in una nota aziendale – si scusa con i cittadini per i disagi che questo guasto sta creando loro”. Non mancano le proteste. “Iolo è completamente priva di acqua potabile a causa di una perdita occulta sulla dorsale idrica gestita da Publiacqua – scrive un lettore – Da oltre 24 ore le famiglie non possono lavarsi, cucinare, pulire o semplicemente utilizzare i servizi igienici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Iolo senz’acqua da domenica, individuato il guasto. Tecnici al lavoro

Le notizie più recenti da fonti esterne

Livorno, offese e spinte in discoteca: ventiduenne finisce in ospedale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Iolo senz’acqua da domenica, individuato il guasto. Tecnici al lavoro

Come scrive lanazione.it: Prato, 2 giugno 2025 – E’ stata individuata dai tecnici di Publiacqua la perdita occulta sulla rete idrica che da domenica sta provocando seri problemi di approvvigionamento dell’ acqua nella zona di ...

Guasto a una condotta, domenica 12 aprile la città di Matera senz'acqua

Secondo ansa.it: Qualora la situazione si protraesse oltre la giornata di domenica 13 aprile, saranno sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio cittadino".

Guasto a una condotta idrica, la città di Matera sarà senz'acqua nella Domenica delle Palme VIDEO

lagazzettadelmezzogiorno.it scrive: Qualora la situazione si protraesse oltre la giornata di domenica 13 aprile, saranno sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio cittadino».