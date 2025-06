Inzaghi via dall’Inter? Roma interessata | futuro di Zalewski in bilico

Il futuro del calcio italiano è in fermento: dopo il saluto di Gasperini all'Atalanta, l'interesse della Roma per Inzaghi si fa sempre più concreto, alimentando voci su un cambio di rotta. Ma non è solo il mister a tenere banco: il destino di Zalewski è in bilico. Si apre una nuova era, con allenatori di spessore pronti a plasmare il futuro delle squadre. Chi avrà la meglio nella corsa al titolo? Scoprilo con noi!

È arrivato nel weekend il toccante saluto dell’Atalanta a Gasperini, che sancisce la fine di un epico cammino durato ben 9 anni, ed ora non resta che l’annuncio ufficiale del suo approdo a Roma. Questione di poco tempo, con il tecnico subito al lavoro, in sinergia con Ranieri e Ghisolfi, per costruire una squadra in grado di centrare finalmente l’obiettivo Champions League. Si partirà con l’analisi della rosa attuale, compresi i prestiti che torneranno alla base: se Dahl è ad un passo dal Benfica e su Abraham si vedrà il da farsi, nuovi dubbi sorgono sul futuro di Nicola Zalewski. Il polacco aveva salutato a gennaio un ambiente giallorosso nel quale non riusciva più ad esprimersi e che faticava ormai a perdonargli prestazioni sotto tono, oltre ai rifiuti estivi alle avances dalla Turchia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Inzaghi via dall’Inter? Roma interessata: futuro di Zalewski in bilico

Leggi anche Condò: «Inter, aria diversa dall’ultima finale. Inzaghi? C’è anche la pista azzurra!» - In vista della finale di Champions League tra Inter e PSG, Paolo Condò lancia un'ipotesi intrigante sul futuro di Simone Inzaghi.

