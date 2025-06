Inzaghi verso l’addio all’Inter

Simone Inzaghi è pronto a dire addio all'Inter dopo una finale di Champions League amara contro il PSG. Questo potrebbe segnare la chiusura di un ciclo, mentre il tecnico guarda a un futuro luccicante con offerte dall'estero. In un calcio sempre più competitivo, le scelte dei mister influenzano non solo i club, ma anche gli equilibri europei. Sarà interessante scoprire dove porterà il suo talento!

La batosta inflitta dal Psg in finale di Champions League ha decretato molto probabilmente la fine del ciclo targato Simone Inzaghi, ormai verso l'addio all'Inter. Si attende soltanto l'incontro decisivo tra le parti, ma l'impressione è che le strade si divideranno dopo quattro anni, anche perchè il tecnico è tentata da una ricchissima offerta dall'Arabia. INZAGHI VERSO L'ADDIO ALL'INTER: FUTURO IN ARABIA Sono ore di riflessione in casa nerazzurra dove si sta ragionando sulle conseguenze che una sconfitta come quella subita in finale di Champions potrebbero provocare nell'immediato e nel futuro prossimo.

Leggi anche Inzaghi Inter, l’eventuale spareggio scudetto cambia la gestione verso la finale di Champions: il tecnico ha 4 carte da giocarsi - In vista dell’eventuale spareggio scudetto contro il Napoli, Simone Inzaghi deve rivedere la sua strategia per la finale di Champions League contro il PSG.

