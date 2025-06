Inzaghi si è stufato di passare per il Grande Perdente si è sentito poco tutelato dall’Inter Corsera

Inzaghi è a un bivio: stanco di essere etichettato come il "grande perdente", l'allenatore chiede più rispetto e supporto dall'Inter. Con un contratto in scadenza e offerte intriganti dall'Arabia Saudita, il futuro del tecnico è incerto. Questo scenario si inserisce in un contesto globale dove le panchine sono sempre più ambite, rendendo la scelta cruciale per la sua carriera. Inzaghi troverà la sua strada o sarà costretto a dire addio?

Inzaghi e l'Inter in vista dell'incontro che sancirà il futuro prossimo dell'allenatore. Ha ancora un anno di contratto, o rinnoverà oppure lascerà. Il Corriere della Sera scrive che le alternative non gli mancano, a cominciare dall'Arabia Saudita. Scrive il Corsera con Paolo Tomaselli: Di passare per il Grande Perdente, il tecnico sembra essersi stufato. Forse si è sentito anche poco tutelato da una società che a gennaio ha deciso (su indicazioni della proprietà) di non rimediare a un attacco di riserva che con il trio Arnautovic-Correa-Taremi ha dato un contributo davvero modesto: se le volate si giocano sui dettagli, questo era il meno trascurabile.

