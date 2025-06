Inzaghi sceglie la Juve | spuntano fuori le cifre

Simone Inzaghi potrebbe essere il prossimo grande colpo della Juventus, con cifre già sul tavolo che fanno sognare i tifosi. Dopo la deludente finale di Champions, il mister dell'Inter si trova a un bivio cruciale: rimanere o accettare una nuova sfida? In un calcio sempre più dinamico, le scelte dei tecnici possono influenzare non solo le squadre, ma anche l'intero campionato. Seguiamo da vicino questa intrigante evoluzione!

Simone Inzaghi sembra sempre più orientato ad accettare la corte della Juve: ci sono già le cifre, tifosi scatenati. Nella conferenza stampa successiva alla batosta subita in finale di Champions il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, non ha voluto parlare del suo futuro. Il 5-0 rifilato dal Paris Saint-Germain fa ancora troppo male per poter analizzare in maniera lucida le scelte giuste da fare: tuttavia le parole di Inzaghi sembrano avvalorare l'ipotesi di un addio. Già prima della finale di Monaco l'ex allenatore della Lazio aveva detto di aver ricevuto offerte dall'Italia e dall'estero, Arabia compresa: stando ai rumors l'Al-Hilal sarebbe pronto a fargli un'offerta da 25 milioni di euro a stagione, rendendolo così l'allenatore più pagato al mondo.

