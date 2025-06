Inzaghi prende tempo Fabregas idea forte! De Zerbi suggestione – SI

L'Inter si trova a un bivio cruciale dopo la sconfitta in finale di Champions. Con Inzaghi che prende tempo, il futuro della panchina è incerto. La suggestione De Zerbi rinfocola le speranze dei tifosi per un cambio radicale. In un calcio in continua evoluzione, trovare l'allenatore giusto potrebbe essere la chiave per tornare a brillare. E voi, chi vedreste meglio alla guida dei nerazzurri?

A due giorni dalla pesantissima sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG, l'Inter si ritrova a dover affrontare una delle questioni più delicate del proprio futuro immediato: la panchina. Simone Inzaghi non ha ancora comunicato la sua decisione alla dirigenza e, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la priorità assoluta in casa nerazzurra è proprio la risposta del tecnico piacentino, che potrebbe arrivare nelle prossime ore. LE SOLUZIONI – Simone Inzaghi riflette, dopo quattro anni alla guida dell' Inter tra alti notevoli (due finali di Champions League raggiunte, cinque trofei nazionali) e momenti di forte tensione con la società, dovuti anche a sessioni di mercato limitate.

Leggi anche Stramaccioni sbotta: «Ma perché è sempre colpa di Inzaghi? Conte spende 150 milioni, l’Inter prende Palacios…» - Durante un dibattito negli studi di DAZN, l’ex allenatore Andrea Stramaccioni si è infuriato, chiedendosi perché spesso si scarichi la colpa di eventuali fallimenti su Inzaghi, confrontandolo con Conte che ha speso 150 milioni e ha comunque preso Palacios.

